«Пчела» из «Бригады» назвал сериал преступлением против России

Как заявил газете «Вечерняя Москва» актер, сериал о жизни бандитов принес обществу и людям только вред.

«Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. "Бригада" - это преступление перед Россией, в котором я участвовал», - заявил «Пчела».

Также актер считает, что из-за кинокартины многие молодые люди захотели стать бандитами, походя на героев сериала.