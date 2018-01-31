США призывают вернуться к женевскому процессу по Сирии – Госдеп

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с Организацией объединенных наций и Россией по продвижению политического процесса по Сирии.

Однако, во внешнеполитическом ведомстве Штатов после того, как в Сочи стартовал конгресс нацдиалога Сирии,призвали по-прежнему сосредотачиваться на женевском процессе.

30 января в Сочи стартовал конгресс национального диалога Сирии, на который прибыли более 1,5 тысяч участников. Главная тема форума - в каком направлении будет двигаться Сирия после победы над ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).