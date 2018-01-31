Самолет-разведчик США совершил полет вблизи границ России

Самолет в течение нескольких часов курсировал вблизи российских границ на юге Балтики, совершая его в воздушном пространстве Польши, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Стоит отметить, что 24, 25 и 26 января этот самолет уже появлялся у границ РФ. Всего с начала года было совершено не менее десяти подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также двух к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии.

Ранее стало известно, что 29 января российский истребитель Су-27 совершил перехват самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.