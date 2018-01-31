Путин осмотрел «джихад-мобили», отбитые у террористов в Сирии

Российскому президенту Владимиру Путину показали оружие и технику, в том числе самодельные бронированные «джихад-мобили», отбитые в ходе боев с террористами в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

30 января глава государства посетил тематическую выставку после пресс-конференции в Национальном центре управления обороной России. Путину представили две машины, одна сделана на базе Land Cruiser, а вторая - Hummer. Техника предназначалась для прорыва укреплений и подрыва машины смертником.

Кроме того, президент осмотрел самодельные взрывные устройства, замаскированные под камни, книги и прочие предметы, и дроны, которые боевики использовали для нападения на российский военный контингент в Сирии.