Путин осмотрел «джихад-мобили», отбитые у террористов в Сирии
Путину показали, какую технику военным удалось отбить в Сирии у боевиков.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Российскому президенту Владимиру Путину показали оружие и технику, в том числе самодельные бронированные «джихад-мобили», отбитые в ходе боев с террористами в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
30 января глава государства посетил тематическую выставку после пресс-конференции в Национальном центре управления обороной России. Путину представили две машины, одна сделана на базе Land Cruiser, а вторая - Hummer. Техника предназначалась для прорыва укреплений и подрыва машины смертником.
Кроме того, президент осмотрел самодельные взрывные устройства, замаскированные под камни, книги и прочие предметы, и дроны, которые боевики использовали для нападения на российский военный контингент в Сирии.