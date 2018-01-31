Протестующие заблокировали дорогу на границе Украины и Польши

Группа из 80 протрестующих перекрыла движение транспорта на пункте пропуска «Рава-Русская» на украинско-польской границе.

«Люди говорят, что им не нравится работа таможни, потому что они долго стоят. Вот люди и перекрали дорогу», - написал на своей странице в Facebook официальный представитель Нацполиции Украины Игорь Зинкевич.

По сообщениям фискальной службы Львовской области, на границе скопилось около двухсот автомобилей.