Уважать права женщин в Сирии призвали участники сочинского конгресса национального диалога

Участники сочинского конгресса национального диалога Сирии призвали уважать права женщин, и отметили, что их представительство во власти должно составлять не менее 30 процентов, сказано в обращении форума, опубликованном на сайте МИД РФ.

В документе также говорится, что представители САР видят путь политического урегулирования проблем страны только основываясь на уважении и защите прав человека и общественных свобод.

«Особенно в период кризиса, включая недискриминацию и равные права и возможности для всех, независимо от расовой, религиозной, этнической, культурной или языковой принадлежности, пола или какого-либо другого признака, с эффективными механизмами по их защите, которые учитывают политические и равные права и возможности женщин», - говорится в обращении, которое цитирует МИД России.

Участники отметили, что женщины должны иметь возможность принимать участие в управлении страны «с обеспечением в итоге паритета». При этом во властных структурах должно быть не меньше трети женщин.