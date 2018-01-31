Российские военные обеспечили доставку 150 тонн гумпомощи в Сирии

Как рассказал глава российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, российскими военными было обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Хаджми и Эт-Тайиба провинции Деръа. Всего было доставлено 149 тонн гуманитарной помощи и продовольствия.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американские войска остаются в Сирии не только для борьбы с терроризмом, но и для сдерживания Ирана.