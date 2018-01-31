Сирия должна равняться на Россию в национальном вопросе – участник Конгресса в Сочи

Участник Конгресса национального диалога Сирии, преподаватель, университета Саллахадина (Salahaddin University) по отделению журналистики, доцент Радван Бадини дал интервью корреспонденту телеканала «Звезда», где отметил, что САР должна обратить внимание на решение национального вопроса в России и брать с нее пример, а также рассказал, почему на форуме практически нет основных курдских политических партий.

«Основные курдские политические партии не принимают участия, но представители курдов все же решили приехать, чтобы донести свою позицию до участников конференции, пообщаться с журналистами. Политические партии не появились на Конгрессе, потому что сейчас парламентарии нужны в Африне, где идут боевые действия», - рассказал Радван Бадини.

Он призвал своих соотечественников и коллег равняться на Россию – многонациональную страну, где каждая этническая группа имеет свои автономии, республики или округа. У каждой из них есть право преподавать свой язык, однако по военным, экономическим и внешнеполитическим вопросам выступает Россия, как единое государство. По словам Бадини, Сирия могла бы решить национальный вопрос внутри страны, так же как Россия.

На вопрос корреспондента «Звезды» слышат ли участники Конгресса друг друга, представитель университета Саллахадина отметил, что все предыдущие туры обсуждения сирийского вопроса в Женеве, например, не принесли должного результата. Сейчас он возлагает очень большие надежды на сочинский Конгресс.