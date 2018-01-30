МИД РФ опубликовал обращение участников Конгресса сирийского национального диалога

Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте опубликовало официальное обращение участников Конгресса сирийского национального диалога.

«Мы, участники Конгресса сирийского национального диалога, выражаем общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту. Мы все более, чем достаточно пострадали от насилия, кровопролития, терроризма и разрушений», - сказано в обращении.

В нем также говорится, что за годы войны были разрушены тысячи домов, объектов инфраструктуры, учебных заведений, заводов и фабрик. Серьезный ущерб был нанесен железным дорогам, электростанциям, системе орошения, объектам религиозного и исторического наследия Сирии.

Поэтому все участники Конгресса отметили, что разделяют одну и ту же цель – вернуть мир и процветание арабской республике, жить в мире без насилия и терроризма во всех их формах и проявлениях.