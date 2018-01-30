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МИД РФ опубликовал обращение участников Конгресса сирийского национального диалога

Наталья Жуковская
23:55 30.01.2018
Участники Конгресса обратились к ООН с требованием внести вклад в преодоление последствий войны и в восстановление Сирии путем принятия дополнительных мер по постоянному обеспечению гуманитарного доступа всем нуждающимся сирийцам.
МИД РФ опубликовал обращение участников Конгресса сирийского национального диалога
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте опубликовало официальное обращение участников Конгресса сирийского национального диалога.

«Мы, участники Конгресса сирийского национального диалога, выражаем общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту. Мы все более, чем достаточно пострадали от насилия, кровопролития, терроризма и разрушений»,

- сказано в обращении.

В нем также говорится, что за годы войны были разрушены тысячи домов, объектов инфраструктуры, учебных заведений, заводов и фабрик. Серьезный ущерб был нанесен железным дорогам, электростанциям, системе орошения, объектам религиозного и исторического наследия Сирии.

Поэтому все участники Конгресса отметили, что разделяют одну и ту же цель – вернуть мир и процветание арабской республике, жить в мире без насилия и терроризма во всех их формах и проявлениях.

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