На Украине целый город остался без газа из-за долгов
Украинский город Славутич с населением около 25 тысяч человек отключен от газоснабжения из-за долгов.
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На Украине город Славутич решили отключить от газоснабжения из-за долгов.
Как стало известно, «Нафтогаз Украины» не выделила для жителей города необходимые объемы газа на январь из-за долгов, сообщили в пресс-службе «Киевоблгаз».
«Киевоблгаз» приостановил газоснабжение города, так как дальнейшее использование жителями газа является несанкционированным отбором природного газа.
Стоит отметить, что большая часть населения города работает на Чернобыльской АЭС.