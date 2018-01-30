Сирию связывает с Россией борьба с общим врагом – сирийский адмирал

Он заявил, что России и Сирии нечего делить, так как у Москвы нет захватнических целей.

«Я считаю, что Конгресс играет очень большую роль в решении ситуации на Ближнем востоке, потому что это переход с Запада на Восток. Этот форум в России, показал роль страны в мирном урегулировании. Россия великая страна, она не преследует никаких захватнических целей в Сирии, не пытается забрать ресурсы», - рассказал он.

Он отметил, что Дамаск связывает с Москвой борьба с общим врагом, а также обеспечение мира и для России и для Сирии.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся 30 января, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы САР.