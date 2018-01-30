Кассис: в Сочи есть реальный шанс договориться

Один из лидеров «астанинской» платформы сирийской оппозиции 47-летняя Ранда Кассис заявила, что в отличие от многораундовых переговоров в Женеве, во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи у оппозиции и представителей власти в Сирии есть реальный шанс договориться.

«У нас есть шанс здесь, в Сочи. Мы, представители оппозиции, хотим перемен и я думаю, что здесь мы можем договориться. То, что происходит в Женеве, не дает никакого результата. Посмотрите на работу Де Мистуры, прогресса как не было, так и нет. Здесь мы можем договориться о новой конституции, реальной конституции, которая поможет построить новую страну», - заявила Кассис.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Конгресс в Сочи – важный шаг к примирению в Сирии.