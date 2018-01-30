Сирийский политолог рассказал об ожиданиях от Конгресса сирийского национального диалога

Сирийский политолог рассказал «Звезде», что он ожидает от результатов проходящего в Сочи Конгресса национального диалога.

«Это первая возможность за 7 с лишним лет, когда сирийцы собрались в таком формате. … А те, кто кричит, что «режим» не хочет прямых встреч, то пусть приедут сюда. Весь сирийский народ здесь представлен и получил приглашения. А значит те, кто отказались приехать в Сочи, как раз и не хотят прямых переговоров, не хотят урегулирования сирийского кризиса и находятся под прямым влиянием США и региональных враждебных Сирии стран», - заявил Ахмад Хаж Али.

Он добавил, что самым главным результатом на этом конгрессе считает создание комитета по разработке конституции Сирии, ведь, по мнению политолога, именно сирийцы должны сами ее составить. Ахмад Хаж Али многого ожидает от этого и других принятых на конгрессе решений.