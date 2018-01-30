Новую украинскую ракету показали на видео

Опубликовано видео испытаний крылатой ракеты на Украине. Спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в испытания прошли успешно. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«Сегодня успешно прошли первые летные испытания новой ракетной техники — украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели», — заявил Турчинов.

Военный эксперт Виктор Баранец назвал запуск ракеты «фальшивым уколом в самосознание». В своем комментарии сайту телеканала «Звезда» он отметил, что украинский военно-промышленный комплекс давно рухнул, а страна стала испытывать «серьезный дефицит мозгов, деталей, и все это подворовывалось зачастую и покупалось у стран бывшего Варшавского договора».

Ранее сообщалось, что на Украине провели испытание новой крылатой ракеты.