Конгресс нацдиалога Сирии договорился о создании конституционной комиссии – Лавров

Конгресс нацдиалога Сирии договорился о создании конституционной комиссии, которая передается под эгиду ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, комиссия будет работать в Женеве.

Лавров отметил, что Россия ждет в ближайшее время от спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры конкретных предложений по организации работы конституционной комиссии.

«Мы рассчитываем, что Де Мистура, к которому Конгресс обратился с призывом оказать содействие в деятельности комитета в полном соответствии со своими прерогативами по резолюции 2254, организует практическую работу», - отметил Лавров.

По словам российского министра, Конгресс в Сочи - первый и важный шаг по межсирийскому примирению, и в целом он удался.