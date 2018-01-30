Минфин США назвал сроки введения новых санкций против РФ

В американском Министерстве финансов назвали ориентировочные сроки введения новых санкций против Российской Федерации.

«Я хочу быть осторожен, но в ближайшем будущем вы увидите санкции… Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может, и месяца», — заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин на слушаниях в банковском комитете сената, передает РИА Новости.

По его мнению, у Соединенных Штатов Америки с Российской Федерации «есть проблемы», которые Вашингтон намерен решать при помощи санкций. Мнучин не стал отрицать, что новые санкции против России будут вводиться в связи с представленным ранее «кремлевским докладом».

Ранее сообщалось, что «кремлевский доклад», в список которого вошли многие российские бизнесмены и политики, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава МИД России Сергей Лавров не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.