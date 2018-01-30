Россия готова к диалогу с Западом по САР в любых форматах - Лавров

Россия готова к диалогу с Западом по САР в любых форматах, главное - соблюдение принципа о решении судьбы Сирии самими сирийцами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров также отметил, что Россия, Турция и Иран договорились всячески помогать спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре продвигать работу над конституцией Сирии в Женеве на основе итогов форума национального диалога в Сочи.

«Будем ожидать теперь от ООН результатов, которые будут опираться на достигнутые здесь договоренности», - отметил Лавров.

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более полутора тысячи участников были представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса стал запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.