Де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии по итогам конгресса в Сочи

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии из представителей и оппозиции Сирии по итогам конгресса в Сочи.

«Я принимаю во внимание, что те из вас, кто присутствует на этом конгрессе, признают, что конституционный совет, который должен быть создан, будет состоять из сил, представляющих правительство и оппозицию», - заявил Де Мистура.

Де Мистура отметил, что дискуссии на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи были непростыми, но это нормально.

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более полутора тысячи участников были представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса стал запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.