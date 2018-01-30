Де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии по итогам конгресса в Сочи
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии из представителей и оппозиции Сирии по итогам конгресса в Сочи.
«Я принимаю во внимание, что те из вас, кто присутствует на этом конгрессе, признают, что конституционный совет, который должен быть создан, будет состоять из сил, представляющих правительство и оппозицию», - заявил Де Мистура.
Де Мистура отметил, что дискуссии на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи были непростыми, но это нормально.
Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более полутора тысячи участников были представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса стал запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.