Лунатик в США во сне упал с восьмого этажа и остался жив
В Соединенных Штатах Америки мужчина во сне вышел из квартиры в окно, упал с высоты восьмого этажа, но остался в живых.
Фото: Jens Kalaene / ZB / Globallookpress
В Нью-Йорке спящий мужчина ранним утром выпал с восьмого этажа и остался жив.
35-летний житель Нью-Йорка около 5 утра, не просыпаясь, вышел в окно восьмого этажа и свалился вниз, информирует New York Post.
Однако шестью этажами ниже он упал на строительные леса, сломал ногу и ребро, но других серьезных ранений не получил и выжил.
Его доставили в больницу. Отмечается, что мужчина с юности страдает лунатизмом. При этом расстройстве люди часто совершают во сне неконтролируемые действия.