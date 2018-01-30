Лунатик в США во сне упал с восьмого этажа и остался жив

В Нью-Йорке спящий мужчина ранним утром выпал с восьмого этажа и остался жив.

35-летний житель Нью-Йорка около 5 утра, не просыпаясь, вышел в окно восьмого этажа и свалился вниз, информирует New York Post.

Однако шестью этажами ниже он упал на строительные леса, сломал ногу и ребро, но других серьезных ранений не получил и выжил.

Его доставили в больницу. Отмечается, что мужчина с юности страдает лунатизмом. При этом расстройстве люди часто совершают во сне неконтролируемые действия.