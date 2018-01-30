Опубликовано видео с места обрушения строительных лесов в переходе в Москве

Сайт телеканала «Звезда» публикует видео с места обрушения строительных лесов в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве. На видео спасатели работают на месте инцидента, разбирая упавшие конструкции.

Вечером во вторник в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», обрушилась деревянная конструкция, установленная, по предварительным данным, для ремонтных работ. С другой стороны был проход для людей. В результате обрушения пострадали пять человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование по факту происшествия.