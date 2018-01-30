Минтранс заступился за безбилетников

Плохая погода, возможно, теперь не станет помехой для безбилетных пассажиров. Минтранс предлагает запретить высаживать «зайцев» на мороз.

Если погодные условия за окном могут нанести вред здоровью безбилетника, то контролер будет обязан оставить его в салоне. Однако, штраф все равно придется платить. Даже если заяц оказался безденежным, штраф с него взыщут позже - через суд.

Пойти на корректировку правил пришлось из-за случаев высадки школьников из автобусов в сильный холод. Так, в Екатеринбурге девятилетняя девочка, потерявшая проездной, была вынуждена возвращаться домой пешком в тридцатиградусный мороз.