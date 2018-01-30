Искусственный интеллект превзошел медиков при определении рака

В Японии искусственный интеллект научили определять рак желудка с точностью до 90%. Программа выявления рака работает на основе снимков органа изнутри. Новая система искусственного интеллекта разработана японскими учеными из Токио и соседней префектуры Сайтама.

Ученые создавали своего рода базу знаний на основе более чем 13 тысяч фото опухолей, которые увеличиваются в зависимости от стадии развития заболевания. После завершения данного процесса система была испытана в реальных условиях - ей предложили провести осмотр 69 пациентов и двух тысяч фото их желудков, полученных в процессе эндоскопии. В результате искусственный интеллект смог в 90% поставить правильный диагноз.

«Существует высокая вероятность, что в будущем искусственный интеллект в медицине сможет заменить человека и превзойти его по своей точности», - приводит ТАСС слова профессора Тада Томохиро из Института гастроэнтерологии и проктологии Сайтамы.

По мнению специалистов, открытие поможет врачам сократить время в диагностировании заболевания и уделить внимание более острым проблемам.