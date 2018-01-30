Посол доброй воли ООН, голливудская звезда Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании. Вместе с ней туда приехали две дочери актрисы - 12-летняя Захара и 11-летняя Шайло.

Анджелина Джоли прибыла в лагерь «Заатари», в котором живут вынужденные переселенцы. Звезда Голливуда пообщалась с беженцами, после чего призвала членов Совбеза ООН последовать ее примеру.

«Я хочу призвать членов Совета Безопасности приехать в регион, посетить лагеря беженцев и места их проживания в городах и наконец найти способ, как применить авторитет ООН и международного сообщества для урегулирования этого конфликта», - заявила Джоли.

Как сообщили в ООН, актриса посетит лагеря не только в арабской республике, но и в других странах, где сейчас проживают сирийские беженцы.

Анджелина Джоли была назначена спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2012 году. С тех пор она пять раз посещала ближневосточный регион, проводя встречи с беженцами и официальными лицами.