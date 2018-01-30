В Нацбанке Украины сочли «нереальным» получение нового транша от МВФ

Заместитель руководителя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб назвал нереалистичным «даже с технической точки зрения» получение Украиной транша от Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале текущего года.

Замглавы НБУ подчеркнул, что, по официальному прогнозу, который Нацбанк Украины дал в октябре прошлого года, Киев должен был получить два транша от МВФ в первом и третьем кварталах 2018 года.

«Но сейчас говорить о первом квартале уже не реалистично даже с технической точки зрения», - заявил Сологуб в интервью украинскому изданию «Сегодня».

При этом заместитель руководителя НБУ отметил, что для получения транша необходимо пройти «очень серьезные процедуры».

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Международном валютном фонде назвали условия дальнейшего сотрудничества с Украиной.