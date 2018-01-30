В Кремле назвали клеветой заявление Родченкова о Путине

Высказывание экс-руководителя антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова о якобы информированности президента РФ Владимира Путина об использовании допинга в российском спорте – это очередная бездоказательная клевета.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство, как намек на то, что это может быть правдой», - цитирует его слова ТАСС.

Песков отметил также, что данный способ подачи «наносит непоправимый ущерб имиджу и реноме СМИ».

Ранее Родченков дал большое интервью немецкому телеканалу ARD, который снял документальный фильм о допинге.