В Волгограде прошла первая репетиция парада ко дню победы в Сталинградской битве

На центральной площади Волгограда прошла первая репетиция парада, который состоится 2 февраля — в день победы советских войск в Сталинградской битве.

В этом году дата особая — 75 лет, поэтому готовятся к ней по-особому.

Несмотря на 10-градусный мороз, 1,5 тысячи военнослужащих и курсантов академии МВД прошли торжественным маршем. Несколько взводов были одеты в форму военных лет.

За пешими колоннами согласованность движений отработала бронетехника. Первым на площадь Павших Борцов выехал легендарный танк Т-43, следом за ним проследовали комплексы «Искандер», «Смерч», «Торнадо» и С-300.