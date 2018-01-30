В Волгограде прошла первая репетиция парада ко дню победы в Сталинградской битве
Несмотря на морозы, 1,5 тысячи военнослужащих и курсантов академии МВД прошли торжественным маршем.
На центральной площади Волгограда прошла первая репетиция парада, который состоится 2 февраля — в день победы советских войск в Сталинградской битве.
В этом году дата особая — 75 лет, поэтому готовятся к ней по-особому.
Несмотря на 10-градусный мороз, 1,5 тысячи военнослужащих и курсантов академии МВД прошли торжественным маршем. Несколько взводов были одеты в форму военных лет.
За пешими колоннами согласованность движений отработала бронетехника. Первым на площадь Павших Борцов выехал легендарный танк Т-43, следом за ним проследовали комплексы «Искандер», «Смерч», «Торнадо» и С-300.