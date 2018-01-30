При обвале потолка в метро Тбилиси пострадали 14 человек

В результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси были ранены 14 человек. В настоящий момент пострадавшие находятся в лечебных учреждениях города. Об этом сегодня заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

«Хочу пожелать здоровья каждому пациенту», - заявил Каладзе собравшимся журналистам. Всего пострадавших 14 человек… Мэрия столицы и Минздрав покроют все траты на лечение пострадавших», — резюмировал мэр Тбилиси.

Ранее сегодня на пассажиров тбилисского метро, ожидавших поезд на станции «Варкетили», обрушилась часть потолка. В результате инцидента было остановлено движение поездов. На месте продолжают работать спасатели.