Конгресс нацдиалога Сирии призван сплотить сирийский народ – Путин
Президент России в своем послании обратился к участникам форума в Сочи.
Фото: Пресс-служба президента РФ
Конгресс национального диалога Сирии призван сплотить сирийский народ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем послании участникам форума, который проходит в Сочи.
В послании российский лидер также отметил, что Конгресс нацидиалога Сирии дает возможность вернуться к мирной, нормальной жизни в САР.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Сочи официально начал работу Конгресс сирийского нацдиалога.