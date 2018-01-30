Конгресс нацдиалога Сирии призван сплотить сирийский народ – Путин

Конгресс национального диалога Сирии призван сплотить сирийский народ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем послании участникам форума, который проходит в Сочи.

В послании российский лидер также отметил, что Конгресс нацидиалога Сирии дает возможность вернуться к мирной, нормальной жизни в САР.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Сочи официально начал работу Конгресс сирийского нацдиалога.