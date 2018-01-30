Путин даст оценку «кремлевскому докладу» США на встрече с доверенными лицами – Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспрецедентным случаем публикацию Вашингтоном «кремлевского доклада».

«Публикация беспрецедентная. С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок относительно того, что ни коим образом не является санкциями и ограничениями, но, с другой стороны, придание публичности такого максимально возможного списка всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предпринимателям, бизнесу, политикам, членам руководства», - отметил он.

Песков также призвал «не забегать вперед» и напомнил о необходимости анализа.

«Еще раз повторю – необходим анализ. Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому не надо предаваться эмоциям», - подчеркнул он.

Вместе с тем, Песков предположил, что вопросы о «кремлевском докладе» будут заданы президенту РФ Владимиру Путину во время встречи с доверенными лицами.

«Поэтому я не стал бы сейчас делать каких-то развернутых комментариев», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Минфин США представил конгрессу «кремлевский список», в который внесены 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний.