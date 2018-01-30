На орбите Земли появилась «Звезда человечества»

Частная компания Rocket Lab вывела на орбиту сферу около метра в диаметре и покрытую 65 треугольными отражателями. Вывод был осуществлен с помощью 17-метровой ракеты-носителя Electron, которая была запущена с площадки в Новой Зеландии.

Спутник получил название Humanity Star – «Звезда человечества». Он совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Ожидается, что его можно будет наблюдать на протяжении девяти месяцев, после чего он войдет в плотные слои атмосферы и прекратит существование. Спутник должен стать самым ярким объектом в ночном небе.

В компании рассказали, что «Звезда человечества» будет отражать солнечные лучи назад на Землю, создавая проблесковый свет. Ее можно будет увидеть из любой точки земного шара. Более того, создатели ожидают, что сфера станет «напоминанием всем на Земле о нашем хрупком месте во Вселенной», сообщается на портале проекта Humanity Star.

Ранее Совет РАН по космосу принял решение о создании юридической группы, которая защитит права и интересы РФ во внеземном пространстве.