Стали известны подробности о состоянии здоровья Табакова

Российский актер и режиссер Олег Табаков в данный момент находится в реанимации, однако состояние его стабильно. Об этом сайту телеканал «Звезда» сообщил друг Табакова - народный артист РФ Авангард Леонтьев.

«Ситуация "на контроле". У меня нет известий о ухудшении здоровья Олега Павловича. Его некоторое время назад вывели из критического состояния, и сейчас он все так же находится в реанимации. Он в сознании, дышит сам, стабилен», - заявил Леонтьев.

Между тем ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у Олега Табакова якобы начались судороги и ухудшилось здоровье. По неподтвержденным данным, речь могла идти об энцефалопатии.

Напомним, о госпитализации Олега Табакова стало известно 27 ноября прошлого года. Тогда в пресс-службе Первой градской больницы отметили, что он находится в шестом отделении реанимации.