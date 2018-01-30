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Во ВЦИОМ рассказали, у кого в России вырастут зарплаты

Роман Захаров
11:59 30.01.2018
При этом эксперты назвали и тех, кому ожидать ожидать быстрого и значительного повышения оплаты труда не стоит, среди них, например, строительные рабочие.
Во ВЦИОМ рассказали, у кого в России вырастут зарплаты
Фото: pixabay.com

На рост заработных плат в ближайшее время прежде всего следует рассчитывать россиянам, работающим по редкими профессиями.  Соответствующее заявление сделал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«В привилегированном положении находятся носители редких квалификаций, которых просто физических мало в стране, на рынке», - приводит «Российская газета» слова Федорова.

Глава ВЦИОМ отметил, что «поэтому они могут, по сути, шантажировать руководство переходом в другую компанию или даже переездом в другую страну».

По словам Федорова, строительным рабочим не стоит ожидать быстрого и значительного повышения зарплаты.

«Стоит, скорее, ожидать, что тебя заменят менее взыскательным работником, часто – гастарбайтером», - добавил гендиректор ВЦИОМ.

Он отметил, что «если же ты, скажем, программист высокого класса, то работодатель, скорее всего, будет вынужден идти тебе навстречу, потому что понимает, что никто не сделает твою работу на необходимом уровне качества». При этом Федоров подчеркнул, что «поиск нового специалиста обойдется еще дороже».

«Поэтому стандартный совет тем, кто хочет поправить свое материальное положение - повышайте квалификацию!» - заявил генеральный директор ВЦИОМ.

Он также посоветовал становиться «обладателями уникальных компетенций».

«Таким платят много всегда, несмотря на спад или подъем», - заключил Валерий Федоров.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что правительство России выделит 14,5 миллиарда рублей на исполнение указа президента Владимира Путина, связанного с повышением зарплат для бюджетников.

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