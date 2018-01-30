Российские автомобилисты определили лучшие марки машин
Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг марок автомобилей, которые больше всего предпочитают россияне.
В исследовании приняли участие более 3000 владельцев различных марок.
Первое место в рейтинге досталось шведской марке Volvo. Она набрала 90,2 балла из 100 возможных.
На второй строчке оказался Land Rover с результатом 89,8 балла.
С небольшим отрывом «бронза» досталась автомобилям марки BMW – 89,5 баллов.
Также в десятку лучших марок машин попали Audi, Mercedes-Benz, а также японские марки Honda, Mazda и Toyota.
Замыкает топ-10 марка автомобилей Opel.
При составлении «индекса удовлетворенности автомобилем» учитывалось мнение россиян по таким показателям, как дизайн, динамика разгона, качество сборки и другие, сообщает «Автостат».
Ранее стало известно, что российский авторынок поднялся в рейтинге крупнейших в мире.