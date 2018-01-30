Российские автомобилисты определили лучшие марки машин

Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг марок автомобилей, которые больше всего предпочитают россияне.

В исследовании приняли участие более 3000 владельцев различных марок.

Первое место в рейтинге досталось шведской марке Volvo. Она набрала 90,2 балла из 100 возможных.

На второй строчке оказался Land Rover с результатом 89,8 балла.

С небольшим отрывом «бронза» досталась автомобилям марки BMW – 89,5 баллов.

Также в десятку лучших марок машин попали Audi, Mercedes-Benz, а также японские марки Honda, Mazda и Toyota.

Замыкает топ-10 марка автомобилей Opel.

При составлении «индекса удовлетворенности автомобилем» учитывалось мнение россиян по таким показателям, как дизайн, динамика разгона, качество сборки и другие, сообщает «Автостат».

Ранее стало известно, что российский авторынок поднялся в рейтинге крупнейших в мире.