Немецкие автоконцерны заподозрили в проведении опытов над людьми

Крупнейшие немецкие автоконцерны Volkswagen, Daimler и BMW проводили опыты с людьми и животными, целью которых было выявление влияния диоксида азота на их здоровье.

Как сообщает газета Suddeutsche Zeitung, исследования проводились в 2012–2015 годах в Университетской клинике Аахена и в них участвовали 25 человек.

Участники эксперимента вдыхали диоксид азота, который выделяется при работе дизельных двигателей, после чего проходили осмотр врача. В материале также отмечается, что аналогичные опыты проводились на 10 обезьянах.

Правительство ФРГ резко раскритиковало действия автоконцернов. Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что подобные опыты «вызывают много критических вопросов, в том числе не только этического характера».

«Эти испытания ничем нельзя оправдать», — приводит ТАСС слова политика.

Отметим, что немецкие автопроизводители ранее становились фигурантами скандала, который связан с дизельными двигателями. В 2015 году концерн Volkswagen был обвинен в установке программного обеспечения, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.