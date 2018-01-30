Володин рассказал, как санкции США повлияют на жизнь американцев

Новые санкции США – это очередная попытка Соединенных Штатов Америки повлиять на внутреннюю политику. Кроме того, граждане США могут стать заложниками амбиций американской элиты.

С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Текст сообщения был опубликован на сайте Государственной Думы РФ.

«Введение новых санкций - очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США», - подчеркнул он.

Володин отметил, что меры, которые намерены предпринять США, «затронут многие государства».

Ранее в Госдепартаменте США рассказали, как долго будет длиться программа антироссийских санкций.