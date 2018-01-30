Посол РФ в США назвал антироссийские санкции путем в никуда

Санкции против Москвы – это путь в никуда. Соответствующее заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов во время беседы с журналистами.

Так дипломат прокомментировал прошедший накануне в Конгрессе секретный брифинг представителей Госдепа, на котором обсудили возможное введение новых антироссийских санкций и эффективность уже существующих. Кроме того, конгрессменам был представлен так называемый «кремлевский доклад» - список чиновников, политиков и бизнесменов, близких к российскому руководству, которые могут попасть под ограничения Вашингтона. В документе 210 имен, из них 114 чиновников и 96 предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Минфин США представил Конгрессу «кремлевский список».