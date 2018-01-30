«Подводные драконы» из Омской области шокировали британцев

Британский таблоид The Daily Mail обратил внимание на рогатых щук, выловленных в Омской области.

По мнению таблоида, «таинственные» рыбы якобы могут быть мутантами.

Напомним, ранее в омских СМИ появилась информация, что местный рыбак поймал в реке Иртыш необычных рыб. У нескольких щук на голове выросли образования, напоминающие рога, за что их в Сети прозвали «подводными драконами».

По предположению журналистов, на внешний вид рыб якобы мог повлиять заброшенный горно-обогатительный комбинат по добыче циркония, располагающийся в этом районе.