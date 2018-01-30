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Мы с США находимся в состоянии остроконкурентных отношений: эксперт прокомментировал «кремлевский список»

Роман Захаров
10:39 30.01.2018
По мнению Федора Лукьянова, «все представители российской элиты, прежде всего бизнеса, потенциально являются объектами какого-то санкционного воздействия, согласно этому списку».
Фото: pixabay.com

Глава президиума совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов прокомментировал радиостанции «Звезда» «кремлевский список», который Минфин США представил Конгрессу.

«В Вашингтоне многие разочарованы, потому что было очень много и политиков, и экспертов, которые предлагали свои варианты этого списка, исходя из каких-то хитрых и тонких расчетов, относительно того, на кого надо нажать», - сказал Лукьянов.

Эксперт отметил, что «администрация Трампа пошла совершенно другим путем, она работает ковровым методом, что называется "ничего личного, только бизнес"».

«Все представители российской элиты, прежде всего бизнеса, потенциально являются объектами какого-то санкционного воздействия, согласно этому списку. Будет оно или нет, на самом деле вопрос, в какой степени чьи-то интересы пересекутся с интересами американских конкурентов», - заявил глава президиума совета по внешней и оборонной политике РФ.

При этом Федор Лукьянов подчеркнул, что «надо понимать, что мы с США находимся в состоянии остро-конкурентных отношений».

Ранее сообщалось, что Минфин США представил конгрессу «кремлевский список», в который были внесены имена 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов.

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