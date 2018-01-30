«Звезда» против «Горизонта»: как СССР и США готовились к освоению Луны

В разгар «космической гонки» между СССР и Соединенными Штатами перед учеными по обе стороны океана была поставлена сложнейшая задача - спроектировать и проработать до мельчайших деталей будущий «лунный город» - первую базу на поверхности единственного спутника Земли.

Военная база на Луне

В Соединенных Штатах единственный спутник Земли практически сразу стали рассматривать как объект для размещения военной базы. Замысел руководителей космических программ и военных предполагал размещение на Луне объекта, технические подробности которого до начала противостояния США и СССР в «холодной войне» описывались разве что в научной фантастике.

В начале 60-х американские ракетостроители и ученые совместно с военными разработали концепцию объекта под названием Horizon, в рамках которого предполагалось развернуть на Луне боевую станцию с баллистическими ракетами. Вместо астронавтов и ученых на базе должны были дежурить 12 офицеров наивысшей категории.

Приказ разработать стратегически важный проект, потенциально способный склонить чашу весов в ядерной войне на сторону Соединенных Штатов, получило агентство баллистических ракет армии США, которое возглавлял вывезенный американскими военными с территории Германии инженер-ракетостроитель Вернер Фон Браун.

Атомная битва

Сложность идеи и стоимость реализации разработчиков и военных не пугала - руководство США давило на Пентагон, требуя ликвидировать технологическое отставание, образовавшееся сразу после вывода Советским Союзом на орбиту первого искусственного спутника Земли. Ученые совместно с лучшими инженерами нескольких отраслей подсчитали, что проектирование, пуски ракет-носителей, строительство и эксплуатация объекта на поверхности Луны, не говоря уже о научно-исследовательских работах, обойдутся американскому бюджету в $6 млрд ($48-50 млрд по текущему курсу).

Дальнейшие расчеты показали, что создать лунную военную базу, основным оружием которой должны были стать баллистические ракеты с ядерным зарядом, с технической точки зрения практически невозможно, однако нерешаемых задач не существует - для успеха всего лишь придется «подрядить» на космическую программу практически весь американский ВПК.

Только на начальном этапе для строительства базы «Horizon» от промышленности Соединенных Штатов требовалось осуществить 147 пусков ракет-носителей, с помощью которых военные планировали доставить через 384 тыс. километров космического пространства более 220 тонн полезной нагрузки.

Не менее впечатляющим выглядело и обслуживание специального объекта - 65 пусков в год и 64 тонны грузов, не считая постоянной смены дежурных офицеров через каждые три месяца.

Однако самым невероятным в истории с американской лунной военной базой по-прежнему остаются меры безопасности, которые предполагалось реализовать для защиты объекта. Американские военные всерьез опасались вторжения советских космодесантников - в Пентагоне пришли к выводу, что оснований для тревоги более, чем достаточно - раз Советский Союз, обогнавший США по ключевым направлениям науки, смог первым заявить права на освоение космоса, значит и диверсии на космических объектах противника советским военным вполне по силам.

Космический десант

С целью не допустить уничтожения лунной базы, американские военные приступили к разработке защитных систем. Согласно схеме оборонительных рубежей, которую предполагалось утвердить вместе с чертежами и технико-экономическими обоснованиями по объекту, советский космический спецназ не только был способен оперативно и скрытно высаживаться на Луне, но и осуществлять нападение силами нескольких батальонов.

На дальних подступах рассеивать боевые порядки советских космодесантников планировали с помощью миниатюрного атомного заряда М388 «Davy Crockett» мощностью до 20 тонн в тротиловом эквиваленте. Для нейтрализации прорыва ближнего рубежа обороны планировалось использовать не менее экзотическое оружие - несколько сотен армейских мин Claymore, с доработанными поражающими элементами, больше похожими на швейные иглы.

Внушительный оборонительный район защищал не только личный состав и баллистические ракеты, развернутые на пусковых позициях. Одной из основных целей советского отряда космических диверсантов, по мнению американских военных, могли стать и два атомных реактора, питавших электроэнергией специальный объект.

Однако после испытанной 30 октября 1961 года термоядерного сверхмощного заряда, вошедшего в историю под названием «Царь-Бомба», американские военные пришли к выводу, что никаких перспектив перед существующими оружием массового поражения в создании лунного объекта нет - военная база Horizon, развернуть которую планировали уже в 68-69 годах, так и осталась лишь на чертежах.

Советский лунный город

Принципиально иной подход к созданию долговременных объектов на Луне демонстрировали советские ученые. Гений советской космонавтики Сергей Павлович Королев видел в Луне стратегический военный объект лишь в последнюю очередь - в ближайших планах Королева было создание на Луне «перевалочной» базы, которая могла стать площадкой для старта изучения дальнего космоса.

Разведку, пробы грунта и поиск наиболее удобного места для посадки на Луну на этапе подготовки должны были проводить специальные зонды, с помощью которых ученые планировали определить оптимальное место для будущей базы.

Трудностей даже с первым этапом программы хватало - кроме выбора места для строительства, требовалось обеспечить высокую надежность и автономность всех систем базы, при условии, что подобных систем никогда прежде ни в СССР, ни где-либо еще не разрабатывали.

«Звезда» и полярный опыт

В 1962 году занятый проектированием сверхтяжелой ракеты Н-1 Королев поручает создание уникальной лунной станции ГСКБ «Спецмаш», руководил которым один из лучших советских ученых Владимир Павлович Бармин. Вопросов у озадаченного непростым проектом ученого было немало - до того, как приступить к созданию «лунного города», Бармин вместе с лучшими инженерами страны работал над проектированием пусковых установок и стартовых комплексов.

Многие из решений, позволявших собрать первый жилой комплекс из доставленных на Луну космических аппаратов с полезной нагрузкой, «подсмотрели» у полярников - к началу «космической гонки» советские инженеры и ученые уже имели большой опыт создания полностью автономных полярных станций, на которых исследователи могли автономно существовать на протяжении нескольких месяцев.

Один из первых вариантов модульной станции, которой в ОКБ-1 дали красивое название «Звезда», включал в себя девять универсальных блоков, развертывание которых на поверхности Луны должно было осуществляться с помощью сжатого воздуха. Масштабность проекта поражала воображение - для того чтобы определить состав материалов, конструкцию механизмов, схему систем электропитания и связи на будущем объекте, по разным оценкам, было привлечено не менее 20 смежных научно-исследовательских институтов.

«Представьте себе, что вы собираетесь построить космический корабль для полета на Марс, но знаете только основы проектирования ракетного двигателя. Для того, чтобы полностью овладеть темой и успешно выполнить поручение вам, скорее всего, придется совещаться с коллегами из нескольких отраслей. То же самое прошел и коллектив Бармина - огромную часть работы они выполнили сами, но без посторонней помощи довести до конкретных результатов проект бы не удалось», - отметил в интервью телеканалу «Звезда» кандидат технических наук, инженер-ракетостроитель Игорь Фомин.

Для того чтобы оперативно собрать все элементы будущей базы, в КБ под руководством Бармина разработали специальный «лунный поезд» - уникальный вездеход-транспортер, позволявший решать транспортно-грузовые задачи в пределах «лунного города». Шасси же для уникального транспорта стал автомобиль ГАЗ-69.

Тягача, или правильнее сказать, локомотива, в составе «лунного поезда» не было - на каждом из 22 (по другим данным 24) колес лунного транспорта размещался электромотор. Суммарной мощности электродвигателей хватало не только на перемещение модулей для станции, но и на активную езду по лунным плато и холмам - атомная «батарейка» мощностью в 10 кВт позволяла преодолевать лунное бездорожье без потери мощности и питать все электроприборы одновременно.

Предел стоимости

Спустя 7 лет напряженной работы, научных изысканий, экспериментов с материалами и конструкциями, а также после тяжелого потрясения, связанного со смертью идейного вдохновителя проекта Сергея Павловича Королева, окончательный облик советской лунной базы «Звезда» был сформирован. В 1971 году, после сообщения об окончании основных работ по обозначенному Королевым направлению, генеральный конструктор ГСКБ «Спецмаш» Владимир Бармин вместе с ведущими специалистами КБ был вызван на защиту и обоснование проекта к секретарю ЦК КПСС Дмитрию Устинову, который лично курировал крупнейшие оборонные и космические проекты.

Между тем ключевым вопросом по-прежнему оставалась стоимость реализации подобной программы - по данным экспертов, настолько масштабный проект мог просто не вписаться в бюджет Советского Союза.

«Точную цифру назвать сложно, но реализация подобного проекта, включая модернизацию производств, сборку ракет, пуски и все остальное, могло быть сопоставимо с двумя, или даже тремя программами "Энергия-Буран". Слишком многое требовало внимания, несмотря на техническую готовность промышленности выполнить эту задачу», - отметил в интервью телеканалу «Звезда» инженер-конструктор ракетно-космической техники Иван Остапенко.

Однако планам гениев советской космонавтики и науки не было суждено сбыться в намеченный срок - после смерти Сергея Королева в 1966 году, назначенный генеральным конструктором советской космической программы Валентин Петрович Глушко сделал ставку на другие проекты. Сказалась и высокая стоимость освоения Луны - в условиях укрепления армии и флота, уникальную базу, способную стать аванпостом СССР в космосе, строить было слишком дорого.

Тем не мене, о перспективах «Звезды» не забыли до сих пор - многие из решений, некогда предложенных конструкторами ГСКБ «Спецмаш» и лично Владимиром Барминым, закладываются при разработке перспективных обитаемых лунных станций и сегодня.