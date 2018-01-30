Во Владивостоке горит склад с растительными маслами на площади 1000 кв.м.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана ЧП произошло в г. Владивостоке по адресу: ул.Фанзавод,1 строение 1.

«29 января 2018 года в 22.19 (15.19 по мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что произошел пожар на складе с растительными маслами», - отметил он.

Он отметил, что пожарные расчеты прибыли на место через семь минут, к этому моменту огонь уже распространился на всей площади здания. Спустя некоторое время обрушилась кровля здания.

Ликвидировано возгорание было через 3,5 часа, но проливка конструкций продолжается.

«Открытое горение ликвидировано. Сейчас на месте работают шесть автоцистерн, проливают территорию», - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Тушили здание склада и прилегающую территорию 53 человека и 12 единиц техники.