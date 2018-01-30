Журналистов Reuters в наказание не пустили на открытие Олимпиады-2018
Чиновники МОК разозлились на журналистов Reuters за то, что они опубликовали снимки с репетиции Церемонии открытия Олимпиады-2018 и запретили им работать на самой Церемонии.
Фото: YUTAKA AFLO / Globallookpress
Журналистов информационного агентства Reuters не пустят на Церемонию открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Отмечается, что такое решение со стороны Международного олимпийского комитета было сделано в наказание СМИ за то, что ранее они опубликовали фотографий с репетиций церемонии открытия не получив на то разрешения МОК.
Помимо корреспондентов, операторов и других тележурналистов, МОК отозвал аккредитацию у фотографа, который должен был представлять Reuters в ОИ-2018.