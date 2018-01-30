Жуткое ЧП на сталелитейном комбинате попало на видео
В Нидерландах огненные змеи из стали на местном заводе едва не лишили жизни работников предприятия.
Видео: __Bear__ Gaming / youtube
На одном из сталелитейных комбинатов Нидерландов произошло масштабное ЧП, которое попало на камеры видеонаблюдения, установленные в цехе.
Очень тяжелые столбы раскаленной стали из-за сломавшегося конвейера начали подниматься к потолку и едва не упали на рабочих. Им чудом удалось избежать травм. Но оборудование в помещении было серьезно повреждено.
По словам специалистов, такие аварии происходят на подобных заводах довольно часто, но привыкнуть к этому все равно достаточно сложно.