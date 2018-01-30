Кремлевские ястребы могут бороться с дронами – СМИ
В Европейских странах нередко ястребов используют дя борьбы с беспилотниками, однако кремлевские птицы пока не делают этого.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Кремлевские ястребы способны бороться с беспилотными летающими аппаратами, но такой задачи у них нет, сообщил источник в силовых структурах столицы агентству РИА Новости.
Он напомнил, что в данный момент в кремлевской орнитологической службе находятся несколько ястребов и филин.
«В Европе уже есть такой опыт использования. Но нужно понимать, что самка ястреба весит порядка 1,2-1,4 килограмма. Вес не очень большой, поэтому ей сложно будет перехватывать даже малые беспилотники»,
- сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что теоретически их можно использовать в целях борьбы с БПЛА, но все-таки лучше для этих целей задействовать соколов.