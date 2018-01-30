Кремлевские ястребы могут бороться с дронами – СМИ

Кремлевские ястребы способны бороться с беспилотными летающими аппаратами, но такой задачи у них нет, сообщил источник в силовых структурах столицы агентству РИА Новости.

Он напомнил, что в данный момент в кремлевской орнитологической службе находятся несколько ястребов и филин.

«В Европе уже есть такой опыт использования. Но нужно понимать, что самка ястреба весит порядка 1,2-1,4 килограмма. Вес не очень большой, поэтому ей сложно будет перехватывать даже малые беспилотники», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что теоретически их можно использовать в целях борьбы с БПЛА, но все-таки лучше для этих целей задействовать соколов.