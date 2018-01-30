Китай ведет разработку гиперзвукового биплана

Китайские ученые намерены создать гиперзвуковой биплан, отказавшись от широко применяемой в мире схемы монопланов при разработке гиперзвуковых летательных аппаратов.

Китайцам удалось создать макет с двумя несущими поверхностями и при этом не столкнуться с большим лобовым сопротивлением. При этом размах крыльев биплана получился относительно мал.

При выполнении гиперзвукового полета на нижнем крыле образуются ударные волны, которые передаются на верхнее крыло, обеспечивая дополнительную подъемную силу, что существенно снизит расход топлива, отмечает Naked Science.

Отмечается, что уже проведены испытания миниатюрной модели, которые доказали правильность направления работы ученых.