Евро впервые с 7 декабря превысил 70 рублей

Курс евро впервые с 7 декабря прошлого года подорожал до отметки, превышающей 70 рублей. Об этом говорят данные Московской международной валютной биржи.

На торгах ММВБ валюта скакнула сразу на 21 копейку, при этом доллар поднялся в цене на девять копеек, теперь его стоимость равна 56,36 рублей.

Нефть также упала в цене на 0,14%. Стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте этого года в ходе торгов на бирже снизилась до 70,05 долларов за баррель.