Число преступлений в России достигло самого низкого уровня за 10 лет

В России в 2017 году число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4,5 процента, сообщается в официальном Telegram Генпрокуратуры РФ.

«В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 21,2%. Количество тяжких преступлений сократилось на 7,6%, а особо тяжких - увеличилось на 5,9%», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что больше трети преступлений (33,8%) происходит в состоянии алкогольного опьянения злоумышленника.

В целом 2017 год стал самым спокойным за последние 10 лет, так как число зарегистрированных в преступлений достигло минимального уровня, подчеркнули в ведомстве.