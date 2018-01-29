В России испытана самая длинная в мире сверхпроводящая кабельная линия

В России испытана самая длинная в мире сверхпроводниковая линия длиной 2,5 километра. Ожидается, что в 2020 году она соединит две энергоподстанции Санкт-Петербурга.

Линия из высокотемпературных сверхпроводников состоит из кабеля с критической температурой выше температуры кипения азота, сообщает ФСК ЕЭС.

Компания ФСК ЕЭС начала разработку данной линии в 2010 году на основе сверхпроводника с критической температурой -165 градусов по Цельсию. Из-за такой температуры охлаждать его достаточно жидким азотом, что делает линию рентабельной, так как иные сверхпроводники приходилось охлаждать жидким гелием, что существенно дороже.

В 2014 году в Германии ввели в строй линию напряжением 100 киловольт и длиной 1000 метров. На данный момент она является самой длинной сверхпроводниковой линией мира. Российская линия рассчитана на 2500 ампер и напряжение 20 киловольт. Кабель должен соединить две 330-киловольтные подстанции в Санкт-Петербурге.