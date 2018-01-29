В Минобороны прокомментировали перехват Су-27 американского самолета-разведчика у границы России

29 января около полудня дежурные средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили неопознанную воздушную цель, приближавшуюся к границе воздушного пространства России. Самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США был перехвачен Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что полет при перехвате самолета ВМС США проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США», — говорится в сообщении.

Экипаж истребителя сопровождал американский самолет, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ. После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.