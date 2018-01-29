Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минобороны прокомментировали перехват Су-27 американского самолета-разведчика у границы России

Анастасия Евдокимова
22:41 29.01.2018
В российском военном ведомстве отметили, что полет Су-27 при перехвате самолета ВМС США проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
В Минобороны прокомментировали перехват Су-27 американского самолета-разведчика у границы России
Фото: Минобороны РФ

29 января около полудня дежурные средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили неопознанную воздушную цель, приближавшуюся к границе воздушного пространства России. Самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США был перехвачен Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что полет при перехвате самолета ВМС США проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США», — говорится в сообщении.

Экипаж истребителя сопровождал американский самолет, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ. После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Американские ученые нашли универсальный «язык» общения
Дата29.01.2018, 16:38
Американские ученые нашли универсальный «язык» общения
«Ураганы» и «Грады» уничтожили склады с оружием и боеприпасами «боевиков» под Челябинском
Дата30.01.2018, 00:00
«Ураганы» и «Грады» уничтожили склады с оружием и боеприпасами «боевиков» под Челябинском
Назван капитан российской хоккейной сборной на ОИ-2018
Дата29.01.2018, 18:45
Назван капитан российской хоккейной сборной на ОИ-2018
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Дата18.01.2018, 14:00
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Удар «Фехтовальщика»: бомбардировщик Су-24 за 60 секунд
Дата29.01.2018, 16:14
Удар «Фехтовальщика»: бомбардировщик Су-24 за 60 секунд
Музей пленения Паулюса в Волгограде станет мультимедийным
Дата29.01.2018, 10:08
Музей пленения Паулюса в Волгограде станет мультимедийным
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
02:49 В стране и мире
США будут вводить санкции, пока РФ не прекратит «провокационные и дестабилизирующие» действия - Госдеп
02:08 В стране и мире
Конгресс США подтвердил получение «кремлевского доклада»
00:01 Армия
Видео
Инженерные подразделения ЮВО обеспечили переправку войск по 100-метровому понтонному мосту
22:07 В стране и мире
Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ВМС США – Минобороны
17:15 ОПК
Стало известно, какой автомат возьмет на вооружение российская армия
События дня
События дня
Умерла Людмила Сенчина
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В США пассажирский самолет совершил посадку «на спину» Видео
В США пассажирский самолет совершил посадку «на спину»
Дикий «слон-нелегал» поставил в тупик китайских пограничников Видео
Дикий «слон-нелегал» поставил в тупик китайских пограничников
В Индии мужчину насмерть «засосал» аппарат МРТ
В Индии мужчину насмерть «засосал» аппарат МРТ
Археологи обнаружили доисторический «мелок»
Археологи обнаружили доисторический «мелок»
Половина переданных Минобороны Украины автомобилей «Богдан-2251» сломалась
Половина переданных Минобороны Украины автомобилей «Богдан-2251» сломалась
Ученые выяснили, как предотвратить укусы комаров
Ученые выяснили, как предотвратить укусы комаров
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.