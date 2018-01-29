В Германии призвали отменить антироссийские санкции

Главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену антироссийских санкций.

«Мы совершенно четко за отмену санкций», - приводит РИА Новости слова премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг после встречи лидеров восточных земель Германии, которая прошла в Берлине.

Она отметила неэффективность санкций, которые негативно повлияли на многие предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях.

Также сегодня, 29 января, в парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций.

Так, по мнению лидера партии «Фламандский интерес» Филиппа Девинтера, санкции «не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы».

Он добавил, что из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 млрд евро.