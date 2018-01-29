Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ВМС США – Минобороны

В Минобороны России прокомментировали сообщения американских СМИ о якобы небезопасном перехвате в понедельник над акваторией Черного моря американского самолета-разведчика Р-3 Orion («Орион»). Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«29 января 2018 года около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было».